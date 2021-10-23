Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем ФРГ

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну в качестве наблюдателя на выборах Президента Республики Узбекистан председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.

В ходе переговоров министр и его гость рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ФРГ, провели обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

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