Глава государства поздравил силовиков

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам органов внутренних дел страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!



Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!



Дорогие ветераны!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, а также с 30-летием образования органов внутренних дел Республики Узбекистан.



В этот знаменательный день мы выражаем самые добрые пожелания мужественным и преданным своей Родине людям, настоящим патриотам, посвятившим себя благородному делу – обеспечению мирной и спокойной жизни нашего народа.



Мы с большим почтением вспоминаем самоотверженных сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении своего служебного долга.



Органы внутренних дел, образованные сразу после обретения Узбекистаном независимости, прошли за эти годы нелегкий и славный путь и сформировались как надежная опора и защита общества.



Наш народ хорошо знает и высоко ценит ваши огромные заслуги в укреплении независимости, верховенства закона, борьбе с преступностью и ее предотвращении.



Дорогие друзья!



Мы в последние годы первоочередное внимание уделяем двум самым главным направлениям – обеспечению мира и спокойствия в стране и охране здоровья населения.



Ведь все мы хорошо понимаем, что мир и здоровье – это ни с чем несравнимое, бесценное благо для каждого человека и всего нашего народа.



В связи с этим последние пять лет осуществляются масштабные преобразования, направленные на комплексное реформирование органов внутренних дел, как и всей правоохранительной системы страны, оптимизацию их структуры, обеспечение результативности деятельности подразделений нижнего звена.



Реализуются важные реформы, способствующие предотвращению преступности и правонарушений, повышению правовой культуры населения, утверждению в сознании граждан принципа "верховенства закона и неотвратимости наказания за преступление".



Наряду с этим еще больше оптимизирован центральный аппарат Министерства внутренних дел, на базе его подразделений созданы Оперативно-розыскной департамент, департаменты общественной безопасности, обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма, исполнения наказания, духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, что повысило эффективность деятельности всей системы – от самого нижнего звена до республиканского уровня.



Внедрение совершенно новой системы организации раннего предупреждения правонарушений в махаллях служит росту доверия и уважения населения к органам внутренних дел и их сотрудникам. В частности, в деятельность по выявлению и устранению условий, способствующих совершению преступлений, внедрена практика социальной профилактики правонарушений посредством системной работы в разрезе каждой семьи, махалли, с каждым ее жителем.



Сегодня сотрудники органов внутренних дел вносят важный вклад в организацию адресной работы с нуждающимися слоями населения, в том числе гражданами, включенными в "железную", "женскую" и "молодежную" тетради, содействуют решению их проблем.



Совместная работа органов внутренних дел, Национальной гвардии и общественности махалли на основе принципов "Безопасная махалля" и "Безопасная территория" в короткий срок дает позитивные результаты, и это очень важно для нас.



Особое внимание уделяется глубокому анализу криминогенной обстановки в регионах, выявлению факторов, влияющих на динамику и совершение преступлений, прогнозированию посредством научной диагностики и предотвращению преступности.



Мы впервые внедрили систему профилактики правонарушений среди молодежи, правового и психологического воспитания детей на научной основе, начиная со школьной скамьи. Для этого в текущем году в органы внутренних дел были направлены 1 100 инспекторов-психологов. В будущем году их число будет доведено до 2 тысяч. Наша цель – воспитать в детях уважение к закону со школьных лет. Уверен, что мы обязательно справимся с этой задачей. Для этого у нас есть и возможности, и опыт.



В целях повышения оперативности работы территориальных подразделений и улучшения их материально-технического обеспечения в 2016–2021 годах им было дополнительно выделено около 3,5 тысячи единиц новых транспортных средств, более 16 тысяч единиц специальных и технических средств.



Принимаются комплексные меры по внедрению новой системы подготовки специалистов, обеспечению карьерного роста сотрудников в зависимости от их квалификации, а также повышению интеллектуального и профессионального потенциала руководящих кадров.



В Академии Министерства внутренних дел введена двухступенчатая система высшего образования – бакалавриат и магистратура, отвечающая мировым стандартам, новые образовательные механизмы, обеспечивающие гармонизацию теории и практики в учебном процессе.



Осуществляется весомая работа по достойной оценке труда самоотверженных сотрудников, их социальной защите и поддержке. За последние пять лет свыше 500 сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел были удостоены государственных наград. Исходя из специфики службы, свыше 25 тысячам сотрудников, выполняющим служебные обязанности в особых условиях, установлена дополнительная ежемесячная надбавка к окладу. Нуждающимся в жилье сотрудникам выделена 241 служебная квартира в новых домах, а также 2 300 квартир в построенных многоэтажных домах на основе льготного ипотечного кредитования.



Уважаемые представители сферы!



Мы все глубоко осознаем, что сегодня, в условиях усиливающихся противостояний, угроз и вызовов, вооруженных конфликтов в разных регионах мира, как никогда важное значение имеет сохранение и укрепление мира и стабильности в обществе.



Стремительно меняющаяся социально-политическая ситуация во всем мире диктует необходимость организации деятельности органов внутренних дел в соответствии с современными требованиями и на основе принципиально новых подходов.



В этой связи актуальной задачей является налаживание постоянного диалога инспекторов профилактики с жителями махаллей, проведение регулярной профилактической воспитательной работы с лицами, склонными к совершению преступлений, доведение до сознания людей неотвратимости наказания за преступление.



Мы должны вести последовательную работу по усилению гарантий прав и свобод личности, внедрению эффективных механизмов справедливой и объективной деятельности органов дознания и следствия, а также обеспечению кибербезопасности и противодействию киберпреступности.



Необходимо определить меры для широкого внедрения в сферу передовых методов работы и опыта, инновационных цифровых технологий, готовить квалифицированные кадры, постоянно повышать интеллектуальный и профессиональный потенциал, духовный уровень, физическую и психологическую подготовку сотрудников, достойно оценивать их нелегкий и самоотверженный труд.



Словом, дальнейшее сближение органов внутренних дел с населением и каждой семьей, превращение этой системы в действительно народную структуру должно стать главной целью и результатом наших реформ в сфере.



Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!



Дорогие ветераны!



Уверен, что каждый из вас – сотрудников органов внутренних дел Нового Узбекистана, обладающих современными знаниями, богатым духовным миром, готов эффективно противостоять любым угрозам и вызовам, одним словом, является достойным сыном своей Родины и надежным защитником народа.



Еще раз искренне поздравляю вас с сегодняшним праздником, желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений в вашей ответственной деятельности."

УЗИНФОРМ