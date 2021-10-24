В Узбекистане проходят выборы на пост главы государства

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане проходят выборы на пост главы государства.

Для реализации процесса голосования в стране организовано 207 избирательных участках в районах и городах, а также избирательные участки в представительствах страны за рубежом.

Наблюдение за выборами осуществляется около 1000 международными наблюдателями из примерно 20 международных организаций, примерно из порядка 50 стран, а также 64 450 местных наблюдателей от политических партий, которые выдвинули своих кандидатов в Президенты, и органов самоуправления граждан.

Кандидаты на пост главы государства: действующий Президент страны Шавкат Мирзиёев (кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана), Нарзулло Обломурадов (от Экологической партии Узбекистана), Максуда Варисова (от Народно-демократической партии Узбекистана), Алишер Кодиров (от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат").

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