



Глава ЦИК Узбекистана сообщил о завершении процесса голосования



ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Вечером 24 октября председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев выступил перед журналистами на брифинге, посвященном завершению процесса голосования по выборам на пост главы государства. В его выступлении говорилось: "Дорогие Соотечественники!



Уважаемые участники конференции!



Дамы и господа!



Голосование по выборам Президента Республики Узбекистан завершилось сегодня в 20.00 на всех избирательных участках страны.



Голосование ведется на избирательных участках, созданных при представительствах Республики Узбекистан в некоторых странах Европы и Соединенных Штатов Америки.



По предварительным данным, в выборах участвовали 16 036 914 человек или 80,8%.



О количестве наших соотечественников, проголосовавших за рубежом, мы сообщим завтра.



Как известно, в соответствии со статьей 96 Избирательного кодекса Республики Узбекистан выборы считаются действительными, если в них приняли участие не менее 33% избирателей.



Значит, согласно Избирательному кодексу, выборы Президента Республики Узбекистан считаются состоявшимися и действительными.



Сегодняшние президентские выборы - это большое историческое достижение нашего народа.



Это подтверждение растущего политического и правового сознания, культуры и политической активности народа Узбекистана, вступившего в новый, демократический этап развития, еще одно проявление единства и солидарности нашего народа.



Это также практическое проявление того, что многонациональный народ Узбекистана поддерживает проводимую нашим государством внутреннюю и внешнюю политику, проводимые радикальные демократические реформы.



От имени Центральной избирательной комиссии искренне поздравляем наш народ с успешным избранием Президента нашей страны!



Дорогие участники конференции!



Избиратели, местные и международные наблюдатели и журналисты, принимавшие непосредственное участие в выборах, неоднакратно отметили, что выборы Президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным избирательным законодательством, общепризнанными демократическими принципами, такими как открытость, прозрачность.



Процесс выборов транслировался в режиме онлайн с помощью 414 видеокамер, установленных на 207 избирательных участках в районах и городах страны.



Кроме того, журналисты с тысяч избирательных участков регулярно передовали в прямом эфире теле- и радиорепортажи, фотоотчеты и интервью. Процесс выборов показали по всему миру через социальные сети, веб-сайты.



Процесс голосования широко освещали 1672 аккредитованных местных и зарубежных СМИ.



За выборами непосредственно наблюдали около тысячи международных наблюдателей из примерно двадцати международных организаций, примерно из порядка пятидесяти стран.



Кроме того, в выборах приняли участие 64 450 местных наблюдателей от политических партий, которые выдвинули своих кандидатов в Президенты, и органов самоуправления граждан.



Пользуясь случаем, прежде всего, от имени Центральной избирательной комиссии выражаю искреннюю благодарность нашим избирателям, местным и международным наблюдателям, СМИ, почти 143 тысячам членам избирательных комиссий всех уровней.



На избирательных участках продолжается подсчет голосов за кандидатов политических партий в Президенты.



Предварительные итоги выборов Президента Республики Узбекистан будут объявлены на пресс-конференции завтра, 25 октября, в 16:00.



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