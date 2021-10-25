advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
25.10.2021 / 16:42 msk / 18:42 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава ЦИК Узбекистана сообщил о завершении процесса голосования
25.10.2021 10:05

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Вечером 24 октября председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев выступил перед журналистами на брифинге, посвященном  завершению процесса голосования по выборам на пост главы государства.

В его выступлении говорилось:

"Дорогие Соотечественники!

Уважаемые участники конференции!

Дамы и  господа!

Голосование по выборам Президента Республики Узбекистан завершилось сегодня в 20.00 на всех избирательных участках страны.

Голосование ведется на избирательных участках, созданных при представительствах Республики Узбекистан в некоторых странах Европы и Соединенных Штатов Америки.

По предварительным данным, в выборах участвовали 16 036 914 человек или 80,8%.

О количестве наших соотечественников, проголосовавших за рубежом, мы сообщим завтра.

Как известно, в соответствии со статьей 96 Избирательного кодекса Республики Узбекистан выборы считаются действительными, если в них приняли участие не менее 33% избирателей.

Значит, согласно Избирательному кодексу, выборы Президента Республики Узбекистан считаются состоявшимися и действительными.

Сегодняшние президентские выборы - это большое историческое достижение нашего народа.

Это подтверждение растущего политического и правового сознания, культуры и политической активности народа Узбекистана, вступившего в новый, демократический этап развития, еще одно проявление единства и солидарности нашего народа.

Это также практическое проявление того, что многонациональный народ Узбекистана поддерживает проводимую нашим государством внутреннюю и внешнюю политику, проводимые радикальные демократические реформы.

От имени Центральной избирательной комиссии искренне поздравляем наш народ с успешным избранием Президента нашей страны!

Дорогие участники конференции!

Избиратели, местные и международные наблюдатели и журналисты, принимавшие непосредственное участие в выборах, неоднакратно отметили, что выборы Президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным избирательным законодательством, общепризнанными демократическими принципами, такими как открытость, прозрачность.

Процесс выборов транслировался в режиме онлайн с помощью 414 видеокамер, установленных на 207 избирательных участках в районах и городах страны.

Кроме того, журналисты с тысяч избирательных участков регулярно передовали в прямом эфире теле- и радиорепортажи, фотоотчеты и интервью. Процесс выборов показали по всему миру через социальные сети, веб-сайты.

Процесс голосования широко освещали 1672 аккредитованных местных и зарубежных СМИ.

За выборами непосредственно наблюдали около тысячи международных наблюдателей из примерно двадцати международных организаций, примерно из порядка пятидесяти стран.

Кроме того, в выборах приняли участие 64 450 местных наблюдателей от политических партий, которые выдвинули своих кандидатов в  Президенты, и органов самоуправления граждан.

Пользуясь случаем, прежде всего, от имени Центральной избирательной комиссии выражаю искреннюю благодарность нашим избирателям, местным и международным наблюдателям, СМИ, почти 143 тысячам членам избирательных комиссий всех уровней.

На избирательных участках продолжается подсчет голосов за кандидатов политических партий в Президенты.

Предварительные итоги  выборов Президента Республики Узбекистан будут объявлены на пресс-конференции завтра, 25 октября, в 16:00.

Спасибо за  внимание!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 13 по 19 сентября
19.09.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 1 по 7 марта
05.03.2021
Совместное заявление по итогам 13-го Форума сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия"
Обзор прессы с 23 по 29 ноября
27.11.2020
Совместное заявление Узбекистана и Соединенных Штатов об успешном завершении ежегодных двусторонних консультаций 2020 года и начале Диалога стратегического партнерства
Обзор прессы с 16 по 22 ноября
22.11.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ