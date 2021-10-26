



ЦИК Узбекистана объявил о победе действующего главы государства



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила предварительные итоги прошедших накануне выборов Президента Республики. Победителем выборов был объявлен действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, набравший, по предварительным данным, 80,1 процентов голосов избирателей. Вновь избранного Президента поздравили коллеги: Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи