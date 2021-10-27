Глава Узбекистана провел беседу с премьером Пакистана

Глава Узбекистана провел беседу с премьером Пакистана27.10.2021 11:01
ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, банков и финансов, транспорта и связи, провели обмен мнениями по афганской проблематике.
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