



Глава Узбекистана провел беседу с премьером Пакистана



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, банков и финансов, транспорта и связи, провели обмен мнениями по афганской проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи