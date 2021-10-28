Глава МИД Узбекистана посетил Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил во главе представительной делегации Исламскую Республику Иран.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Тегеране очередной встрече глав МИД государств – ближайших соседей Афганистана по обсуждению путей разрешения конфликта в этой стране, оказания гуманитарной поддержки населению и содействия экономическому восстановлению.

Кроме того, глава МИД Узбекистана был принят Президентом ИРИ Иброхимом Раиси и провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хуссейном Амиром Абдуллахияном.

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