Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 185295 заболевших

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 16 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 185 тысяч 295 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1318 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 11 тысяч 010, смертность за тот же период - 77 человек.

Доля вакцинированного населения - 17,52%.

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