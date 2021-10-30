



Госдепартамент США прокомментировал итоги выборов Президента Узбекистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США, выступил с официальным заявлением об итогах выборов Президента в Узбекистане. В нем говорится: "Соединенные Штаты поддерживают граждан Узбекистана, осуществивших свое право голоса на президентских выборах 24 октября. Мы согласны с выводами мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что голосование было мирным и характеризовалось высокой явкой избирателей, но разделяем обеспокоенность миссии ОБСЕ по поводу того, что выборы проходили в чрезмерно ограничительной политической среде, и при этом не соблюдались важные гарантии выборов.



США приветствуют улучшение сотрудничества правительства Узбекистана с мониторинговой миссией БДИПЧ ОБСЕ и призывают власти страны выполнить все рекомендации ОБСЕ, касающиеся выборов и укрепления гражданских и политических прав. Мы привержены продолжению взаимодействия с правительством Узбекистана по этим и многим другим вопросам двустороннего и регионального значения." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи