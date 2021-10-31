



В Алматы обсуждены вопросы демаркации границы Узбекистана и Казахстана



НОВОСТИ В МИРЕ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября в Алматы завершило работу стартовавшее 25 октября очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты проекта Договора между двумя странами о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы, а также подготовки проектов итоговых документов демаркации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи