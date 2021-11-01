Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают послания от зарубежных коллег с поздравлениями по случаю его очередной победы на выборах на пост главы государства.

Так, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бин Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Абу-Даби Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян, Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид, Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартинг Чунгонг, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

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