Новый посол Саудовской Аравии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Юсуфом ал-Утайби.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры, спорта, молодежи, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

С 2017 года послом Саудовской Аравии в Узбекистане являлся Хишам ас-Сувейлим.

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