Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 186793 заболевших

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 13 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 186 тысяч 793 человека. Число умерших от COVID-19 составило 1329 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 10 тысяч 774, смертность за тот же период - 78 человек.

УЗИНФОРМ