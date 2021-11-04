



Погода в Узбекистане на 5 ноября



ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 4-5 ноября 2021 года по Узбекистану ожидается понижение температуры на 10-13°, вызванное вторжением на территорию республики через Казахстан холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала.



Температура воздуха понизится днем 4-5 ноября до 3-8° тепла, ночью 5 ноября до 2-7° мороза, по северу до 5-10° мороза.



4 ноября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3°мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3°мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по горным районам местами возможен снег. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2° тепла.

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