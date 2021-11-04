В Ташкенте проведено заседание подкомитета "Узбекистан-ЕС"

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября в Ташкенте было проведено 4-е заседание подкомитета "Узбекистан-Европейский Союз" по вопросам сотрудничества в сфере развития, организованное ведомством инвестиций и внешней торговли совместно с Делегацией Европейского Союза в Республике Узбекистан.



В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, делегаций и посольств стран-членов Евросоюза в Узбекистане, а также профильных министерств и ведомств республики.

Повестка дня заседания включала рассмотрение перспектив дальнейшего развития финансово-технического сотрудничества с Европейской комиссией в рамках нового программного цикла на 2021-2027 годы, в том числе, в сферах сельского хозяйства, зеленой экономики, транспорта и логистики, инвестиций, а также социально-экономического развития региона Приаралья.

В частности, европейская сторона сообщила о намерении Еврокомиссии выделить целевые гранты для Узбекистана в размере 83 млн. евро на 2021-2024 годы, а также расширить совместно с государствами-членами ЕС в рамках инициативы "Team Europe" финансово-техническое сотрудничество для развития зоны Приаралья.



По итогам переговоров достигнута договоренность о тесном взаимодействии и совместной работе в целях ускорения и успешной реализации совместных инициатив в рамках нового программного цикла Еврокомиссии на 2021-2027 годы.

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