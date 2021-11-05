



Проведена беседа глав Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров глава Азербайджана поздравил коллегу с переизбранием на пост главы государства, после чего стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, сельского хозяйства и шелководства, транспорта и связи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи