В Ташкенте проведена церемония инаугурации главы государства

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена церемония вступления в должность Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, переизбранного на пост главы государства по результатам прошедшего 24 октября в стране голосования.

В церемонии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководители государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, а также журналисты.

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев вручил Шавкату Мирзиёеву удостоверение Президента Республики Узбекистан, после чего глава государства принес присягу на верность народу и Конституции страны.

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