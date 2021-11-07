Выступление Президента Узбекистана на церемонии инаугурации

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября в Ташкенте в здании национального парламента была проведена церемония вступления в должность избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В ходе церемонии глава государства произнес речь:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые члены Сената!

Уважаемые депутаты Законодательной палаты!

Представители иностранного дипломатического корпуса!

Дамы и господа!

Прежде всего выражаю огромную благодарность всем соотечественникам, оказавшим мне высокое доверие и вновь избравшим меня на пост Президента Республики Узбекистан. С сыновней преданностью и любовью низко кланяюсь нашему трудолюбивому, благородному и великодушному народу.

От всей души желаю вам, дорогие мои, и в вашем лице всему нашему народу мира, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.

Высоко чту символы нашей дорогой Родины и независимости – государственный флаг, гимн и герб, а также врученные мне высший знак и штандарт Президента.

Избрание меня на пост Президента Республики Узбекистан я воспринимаю как свидетельство поддержки проводимой нами политики, направленной на построение Нового Узбекистана.

Уважаемые участники заседания!

Состоявшиеся выборы, в которых наш многонациональный народ принял активное участие, стали ярким проявлением свободного волеизъявления, высокого правового сознания и политической культуры граждан Узбекистана.

Результаты выборов еще раз подтвердили правильность курса развития, который был определен и осуществляется вместе с нашим народом. Это воодушевляет всех нас, придает новые силы и уверенность.

Выборы прошли свободно и демократично, открыто и прозрачно, в духе здоровой конкуренции и политической борьбы, что также признали международные и зарубежные наблюдатели.

За всем избирательным процессом на президентских выборах наблюдали долгосрочные миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Содружества Независимых Государств. Помимо представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи впервые в выборах участвовали наблюдатели от Европейского парламента.

В целом в качестве международных наблюдателей в выборах приняли участие около 1 тысячи представителей 18 международных организаций и 45 иностранных государств. Выборы непосредственно освещали около 1700 отечественных и зарубежных журналистов.

Все они отметили, что выборы прошли на высоком уровне, в соответствии с национальным избирательным законодательством и общепризнанными международными стандартами.

Дорогие соотечественники!

Глубоко осознаю, что оказанное мне доверие на выборах – большая честь, священный долг и вместе с тем огромная ответственность.

Выражаю признательность членам и активистам Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, которые выдвинули мою кандидатуру и поддерживали в ходе избирательной кампании, а также всем моим сторонникам и доверенным лицам.

Особую благодарность выражаю активно участвовавшим в выборах кандидату от Народно-демократической партии Узбекистана Максуде Варисовой, кандидату от Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишеру Кодирову, кандидату от Экологической партии Узбекистана Нарзулло Обломуродову, кандидату от Социал-демократической партии "Адолат" Бахрому Абдухалимову. Желаю им успехов в дальнейшей деятельности.

На выборах мы конкурировали между собой, а теперь будем активно сотрудничать со всеми политическими партиями, объединив наши устремления и усилия. Важные практические идеи и предложения, отраженные в их предвыборных программах, будут учтены в нашей последующей работе.

Все свои силы и потенциал мы направим на достижение нашей общей великой цели – построение Нового Узбекистана.

Сегодня с этой высокой трибуны выражаю искреннюю благодарность:

жителям всех регионов страны – Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента;

активистам махаллей, представителям институтов гражданского общества и религиозным деятелям, которые добросовестно служат делу укрепления атмосферы мира и согласия в стране;

почтенным ветеранам, благословения и мудрые советы которых помогают нам в достижении поставленных целей;

уважаемым женщинам, занимающим важное место в жизни нашего общества;

рабочим и служащим, предпринимателям и фермерам, строителям, самоотверженно трудящимся в отраслях экономики, промышленности и сельском хозяйстве, социальной сфере;

учителям и наставникам, деятелям науки, культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, посвятившим свою жизнь повышению научного и духовного потенциала народа, воспитанию подрастающего поколения;

медицинским работникам, которые не жалея себя, мужественно выполняют свою благородную миссию по охране здоровья населения;

отважным военнослужащим, достойно продолжающим традиции наших великих предков, таких как Джалалиддин Мангуберды, Сахибкиран Амир Темур, Бабур Мирзо;

нашим стойким спортсменам, высоко поднимающим флаг Родины на мировых спортивных аренах;

членам Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий, сотрудникам дипломатических представительств Узбекистана в иностранных государствах и работникам хокимиятов на местах;

представителям средств массовой информации, журналистам и блогерам, широко и объективно освещавшим выборы.

Обращаясь к молодому поколению – нашим сыновьям и дочерям, хочу сказать: уверен, что вы, мои дорогие, достойные наследники наших великих предков, всегда будете в первых рядах созидателей Нового Узбекистана.

Выражаю глубокое уважение всем гражданам нашей страны, главам зарубежных стран и международных организаций, политическим и общественным деятелям, направившим в мой адрес искренние поздравления в связи с избранием на пост Президента Республики Узбекистан.

Пользуясь случаем, от имени нашего народа и от себя лично благодарю всех международных наблюдателей, участвовавших в выборах.

Уважаемые соотечественники!

Особый смысл заключается в том, что сегодняшнее торжественное совместное заседание палат Олий Мажлиса проходит в новом величественном здании Сената в центре нашей столицы, возведенном в соответствии с самыми современными требованиями.

Убежден, что это здание верхней палаты парламента, где будут приниматься важные законы и решения на благо Родины, станет ярким воплощением нашей национальной государственности, школой демократии, одним из символов Нового Узбекистана.

Дорогие друзья!

Как вам известно, пять лет назад мы, посоветовавшись с народом, приняли Стратегию действий. За прошедший период на основе этой стратегии проделана широкомасштабная работа.

Как Президент, вступающий в должность на новый срок, глубоко осознавая ответственность за сегодняшний и завтрашний день нашей Родины, хочу заверить: мы еще более твердо и решительно продолжим демократические реформы, начатые вместе с нашим народом, и никогда не свернем с этого пути!

Вместе мы обязательно построим Новый Узбекистан!

Неукоснительное выполнение требований Конституции и законов страны, полное воплощение в жизнь приоритетного принципа "Во имя чести и достоинства человека» и впредь будет оставаться главным критерием моей деятельности как гаранта нашего Основного закона.

Конечно, для нас достоинство человека – не какое-то абстрактное, высокопарное понятие. Оно обозначает для нас прежде всего обеспечение мирной и безопасной жизни каждого гражданина, его фундаментальных прав и свобод.

Говоря о достоинстве человека, мы имеем в виду создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры, квалифицированное медицинское обслуживание, качественное образование, социальную защиту и здоровую экологическую среду для каждого жителя страны.

Уважаемые участники торжественной церемонии!

Всех нас радует участие в сегодняшнем мероприятии представителей международных организаций и послов иностранных государств, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане.

Думаю, что вы, уважаемые дипломаты, хорошо осведомлены о проводимой нами в последние годы работе по реализации демократических реформ, в частности, обеспечению прав и свобод человека, верховенства закона.

Наша практическая деятельность в этом направлении получила и международное признание. Узбекистан впервые был избран членом Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

В то же время мы хорошо понимаем, что в сфере защиты и обеспечения прав и свобод человека нам предстоит сделать еще гораздо больше.

Как известно, реальное воплощение таких высоких ценностей на практике – это не достижение какого-то конкретного рубежа. Все мы глубоко осознаем, что обеспечение прав человека является непрерывным процессом. Об этом свидетельствуют мировая история и опыт демократических государств.

В связи с этим при реализации задач в данной области мы полагаемся на тесное взаимодействие с международным сообществом, в том числе с вами, уважаемые представители дипломатического корпуса.

Уважаемые сенаторы и депутаты!

Наши соотечественники выражают поддержку и доверие начатым нами реформам и желают быстрее увидеть их практические результаты. Учитывая это справедливое требование, мы разработали Стратегию развития Нового Узбекистана и широко обсудили ее вместе с народом в ходе избирательной кампании. В этом важном концептуальном документе в целях последовательности и непрерывности наших преобразований в качестве главной выдвинута идея "От Стратегии действий – к Стратегии развития". В данной стратегии мы определили высшей ценностью права и свободы, законные интересы каждого гражданина страны.

Следует отметить, что Стратегия развития Нового Узбекистана положит начало новому этапу нашего национального развития. Отныне свою деятельность мы организуем на основе нового принципа: "человек – общество – государство".

С учетом высказанных в ходе встреч с избирателями мнений и замечаний, практических предложений и инициатив мы работаем над дальнейшим совершенствованием Стратегии развития. И этот процесс будет продолжаться, поскольку при решении приоритетных вопросов, касающихся судьбы и будущего нашей Родины, мнение широкой общественности, каждого гражданина для нас чрезвычайно важно.

В этой связи хочу обратить ваше внимание на еще один актуальный вопрос.

Определяя приоритетные направления на следующие пять лет, наряду с достигнутыми за прошедший период успехами мы также должны глубоко и критически проанализировать допущенные ошибки и недостатки. Ведь народ, который строит свое будущее собственными руками, своими силами, достигнет поставленных целей только в том случае, если сделает правильные выводы из прошлого.

В ходе предвыборных встреч мы составили новые планы социально-экономического, культурно-гуманитарного развития каждого города и района страны. В настоящее время, обобщив эти предложения, разрабатываем отдельные программы для Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента и будем осуществлять их по годам.

В этой связи хочу еще раз повторить то, что сказал пять лет назад, в первые дни деятельности на посту Президента: мне не нужны фальшивые и высокопарные слова. Пустыми и лживыми речами, дутыми цифрами мы будем только обманывать себя. Это будет вредить нашей работе.

Нам нужны идеи и мнения, практические предложения и инициативы, приносящие пользу нашему общему делу, необходимы конкретные результаты. Какой-либо другой путь для меня неприемлем.

Дорогие друзья!

Все мы видим, что сегодня человечество переживает чрезвычайно сложный период в своей истории. Мы сталкиваемся с новыми, неизвестными ранее угрозами и вызовами.

На планете все еще продолжаются пандемия коронавируса, унесшая жизни миллионов людей, и вызванный ею глобальный экономический кризис. Когда закончится пандемия и какой будет жизнь после нее, никто не может точно прогнозировать.

К сожалению, негативное воздействие пандемии не обходит стороной и Узбекистан. Борьба с этим опасным заболеванием, необходимость жить и трудиться в таких сложных условиях требуют от нас огромных сил и средств, твердой воли и строгой дисциплины.

Несмотря на все наши усилия, пандемия унесла жизни многих соотечественников, в том числе нескольких сенаторов и депутатов, наших соратников-руководителей. Память о них навсегда останется в наших сердцах.

Сегодня в мире нарастают противостояния и конфликты между различными силами, идет беспощадная борьба за ресурсы. Появляются все новые угрозы миру и безопасности в нашем регионе.

Эпоха глобализации и жесткой конкуренции, стремительно меняющаяся жизнь ставят перед нами безотлагательные, чрезвычайно важные и актуальные задачи.

В такой сложной ситуации все мы должны еще крепче сплотиться во имя сохранения нашей мирной и спокойной жизни, укрепления национальной независимости, быть бдительными, действовать решительно и уверенно.

С этой целью мы последовательно продолжим наш стратегический курс, направленный на укрепление мира и стабильности в каждом доме и махалле, по всей стране, повышение уровня и качества жизни населения, расширение отношений дружбы и сотрудничества с международным сообществом.

Уважаемые соотечественники!

Стратегия развития Нового Узбекистана будет состоять из семи направлений. Позвольте коротко остановиться на важнейших, приоритетных задачах, которые нам предстоит решить в рамках ее реализации.

Во-первых, на новый уровень будут подняты широкомасштабные реформы, направленные на построение государства, заботящегося о достоинстве, обеспечении законных интересов и благополучия каждого своего гражданина, независимо от его национальности, языка и религии, на основе дальнейшего развития свободного гражданского общества.

В этом плане мы уделим особое внимание реализации идеи "Новый Узбекистан – народное и гуманное государство". Для этого мы повысим роль и ответственность местных органов управления в решении проблем на местах. В будущем большая часть функций государства будет передана из центра в регионы.

В целях взаимоувязки системы махалли, являющейся опорным звеном управления обществом и отражающей результаты проводимых реформ, и хокимиятов в каждой махалле будет введена должность помощника хокима. Он будет отвечать за вопросы создания новых рабочих мест и сокращения бедности. В сферу ответственности председателя махалли войдут осуществление духовно-просветительской работы, формирование здоровой атмосферы в семьях и махалле.

В махаллях также будут действовать представители Агентства по делам молодежи, которые на постоянной основе займутся вопросами молодежи.

Наряду с этим в целях расширения финансовых возможностей хокимиятов и махаллей в районный бюджет будут поступать средства из дополнительных источников, будут формироваться отдельные фонды для каждой махалли.

Очередная важная задача – путем трансформации центральных ведомств создать компактную и эффективную систему управления, ориентированную на нужды граждан. Для этого прежде всего будут разработаны конкретный порядок образования и упразднения министерств и ведомств, критерии, разграничивающие их полномочия, требования к их структуре и штатному расписанию. Ведомства с дублирующими функциями будут оптимизированы.

Мы откажемся от устаревших бюрократических методов, внедрив новые подходы к взаимодействию центральных ведомств с их территориальными структурами. При этом будут расширены полномочия министерств и ведомств по самостоятельному и оперативному решению социально-экономических вопросов в регионах.

Будет налажена система отчетности руководителей о выполнении программ, принятых по каждой отрасли и региону.

Наряду с этим предстоит создать дополнительные правовые основы для превращения Народных приемных в структуру, выражающую мнение общества.

В то же время будут применены новые, современные подходы к процессу отбора и расстановки кадров. Кадры будут приниматься на государственную службу на конкурсной основе, для них будут определены критерии непрерывного повышения квалификации, оценки результативности и продвижения по службе.

Впредь развитие каждого региона, сферы и отрасли станет оцениваться в зависимости от того, насколько обеспечиваются права и законные интересы граждан на соответствующем участке работы.

В связи с этим базовый принцип "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу" хотел бы дополнить следующим: "Руководители должны служить не только государству, а прежде всего человеку и его семье, обеспечению их законных интересов".

Поэтому каждое должностное лицо обязано все, до мелочей, знать о жизни махалли и района. Как говорили наши предки, руководитель должен быть не обузой для народа, а напротив, облегчать его жизнь. Руководителя, не способного понять столь актуальное требование времени, сегодня наш народ, сама жизнь уже не примут.

Особенно важная роль в реализации Стратегии развития Нового Узбекистана принадлежит сенаторам и депутатам, являющимся народными представителями.

Приоритетное внимание будет уделено разработке и реализации концепции законотворческой деятельности, которая послужит дальнейшему совершенствованию работы Олий Мажлиса, ускоренному развитию Нового Узбекистана, как ожидает от нас народ, демократизации процесса законотворчества и усилению парламентского контроля за исполнением законодательства.

В этой связи парламенту целесообразно взять под свой контроль работу с обращениями граждан в общереспубликанском масштабе, а также заслушивание отчетов руководителей органов исполнительной власти на местах с принятием действенных мер по итогам.

Исходя из опыта развитых демократических стран общественное и государственное управление должно осуществляться не на основе субъективного мнения отдельных руководителей, проще говоря, их предпочтений и настроения, а напротив, посредством деятельности институтов, имеющих прочную правовую базу.

Думаю, настало время приступить к решению еще одного важного вопроса, стоящего перед нами, а именно – законодательно определить конкретные полномочия местных Кенгашей народных депутатов и хокимов.

В центре нашего внимания будет находиться создание необходимых условий для свободной деятельности институтов гражданского общества, их активного участия в общественном и государственном управлении, дальнейшее совершенствование механизмов их государственной поддержки. С этой целью будет ускорена работа по организации Общественной палаты.

Предстоит решить актуальные задачи по усилению участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля и реализации социальных проектов.

Для дальнейшего углубления демократических преобразований в нашей стране принимаются важные меры по обеспечению свободы слова и печати, права граждан на получение и распространение информации, свободное выражение своих мнений и взглядов.

Да, возможно, некоторым чиновникам, мыслящим устаревшими стереотипами, не по душе работать в условиях открытости и гласности, учиться правильно воспринимать критику их деятельности. И все же, несмотря ни на что, мы последовательно продолжим этот курс, который считаем одним из важнейших направлений государственной политики.

С этой целью предусматривается усилить установленную законодательством ответственность должностных лиц государственных органов и организаций за совершение действий, препятствующих работе средств массовой информации, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств.

Словом, все журналисты и блогеры, действующие в соответствии с законом, и впредь будут находиться под защитой закона и Президента.

Во-вторых, основополагающим и необходимым условием построения народного государства, соблюдения чести и достоинства человека является обеспечение справедливости и верховенства закона.

За прошедший период в Узбекистане проделана значительная работа в этом направлении. Сегодня перед нами стоит ряд задач по обеспечению подлинной независимости и открытости системы правосудия, совершенствованию деятельности органов правопорядка, усилению роли института адвокатуры, цифровизации всей этой сферы.

Будут приняты соответствующие меры по совершенствованию деятельности административных судов на основе международных стандартов.

Мы должны создать такую систему, при которой суд, восстанавливая права граждан и предпринимателей, стоит на защите частной собственности, обязывает исполнительные органы действовать в рамках закона, что способствует развитию общества, в первую очередь его экономическому прогрессу.

Мы всесторонне поддерживаем права предпринимателей и собственников, играющих решающую роль в развитии нашей страны, повышении благосостояния населения. Нарушение закона в их отношении мы рассматриваем как абсолютно недопустимую, чрезвычайную ситуацию.

В связи с этим приоритет частной собственности в наших законах будет определен в качестве основного принципа. Будут созданы условия, при которых станет невозможным нарушение прав лиц, приобретающих собственность, доверяя сведениям государственных ведомств.

Еще один важный вопрос – борьба с коррупцией, которая за последние пять лет была поднята на уровень государственной политики. Так, создан Национальный совет по противодействию коррупции во главе с Председателем Сената. Кроме того, активно функционирует Агентство по противодействию коррупции.

Мы и впредь будем направлять все силы и средства государства и общества на искоренение такого негативного явления, тормозящего наше развитие.

Деятельность в этом направлении не должна ограничиваться привлечением виновных к ответственности. Необходимо устранять не только последствия коорупции, но и причины, ее вызывающие, применяя действенные меры превентивного характера.

Однако все мы хорошо понимаем, что бороться с коррупцией лишь правовыми мерами невозможно. Здесь решающее значение имеет формирование в сознании всего населения, в первую очередь молодежи, непримиримого отношения к этому пороку, объединение всех здоровых сил общества.

В строительстве сильного гражданского общества и государства очень важно повышать правовое сознание и культуру населения, доводить до широкой общественности суть и значение принимаемых законов и постановлений.

Поэтому формирование у граждан уважения к законам и законопослушности должно стать первоочередной задачей всех образовательных учреждений, от детских садов и школ до высших учебных заведений, а также каждой семьи.

Уважаемые участники заседания!

В ходе предвыборных встреч всех кандидатов представителями электората было выдвинуто еще одно важное предложение, которое востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований. Это – проведение конституционной реформы в стране.

Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы. Поэтому, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании Основного закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны.

В-третьих, приоритетной задачей является развитие национальной экономики, наращивание темпов ее роста.

Мы поставили перед собой цель и дальше увеличивать валовой внутренний продукт на душу населения, мобилизовав для этого имеющиеся в стране ресурсы и возможности. В результате к 2030 году Узбекистан должен войти в ряд государств с доходами на душу населения выше среднего уровня. Достичь этой цели планируется прежде всего за счет стимулирования частного сектора и увеличения его доли, а также привлечения прямых иностранных инвестиций. К примеру, на основе принципа "от сырья до готовой продукции" мы будем развивать кластерную систему в отраслях-драйверах.

Для достижения высоких темпов роста экономики будут приняты первоочередные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению уровня инфляции до 5 процентов.

Также первостепенное значение мы придаем обеспечению стабильности бюджета и внешнего долга, расширению возможностей местных бюджетов.

Мы решительно продолжим начатые реформы по дальнейшей поддержке предпринимательства, уменьшению налогового бремени, созданию равных для всех условий ведения бизнеса и необходимой инфраструктуры.

Одной из приоритетных задач реформирования экономики остается ускорение процессов трансформации и приватизации государственных предприятий.

За счет создания рынка, основанного на свободной конкуренции, будет достигнуто гарантированное обеспечение населения и предпринимателей энергоресурсами.

К 2026 году посредством обеспечения занятости населения, обучения за счет государства молодежи и безработных граждан востребованным профессиям, развития семейного предпринимательства, адресной поддержки социально уязвимых слоев населения намечается сократить бедность в 2 раза.

Наряду с этим путем реформирования системы управления социальной защитой повысится качество и расширится масштаб оказания социальных услуг.

В центре нашего внимания будет находиться еще одна важная задача – решение жилищного вопроса, создание для населения комфортной жизненной среды. За последние пять лет на основе принятых нами программ, в том числе по строительству доступного жилья, было сдано более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Это в 10 раз больше, чем построено за предыдущий пятилетний период.

Мы расширим масштабы этой работы и построим в регионах массивы "Новый Узбекистан" со всеми удобствами и социальной инфраструктурой для проживания более 1 миллиона человек. Будет последовательно продолжена реализация программ "Обод махалла" и "Обод кишлок".

В то же время запланированы крупные проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой, прокладке современных дорог и коммуникационных сетей, улучшению работы общественного транспорта, а также регулярного автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения между регионами.

Для нас чрезвычайно важное значение имеет ускоренное развитие, коренное повышение эффективности и диверсификация сельского хозяйства как стратегической отрасли. Актуальной задачей в этой сфере является переработка сельскохозяйственной продукции на базе кластеров и обеспечение продовольственной безопасности.

Одно из основных направлений наших реформ – повышение качества и уровня жизни сельского населения. С этой целью мы создадим необходимые условия для увеличения доходов фермеров и дехкан в 2 раза, доведем годовые темпы роста сельского хозяйства не менее чем до 5 процентов.

В-четвертых, и впредь в центре нашего внимания будут находиться реализация справедливой социальной политики, обеспечение качественного образования и воспитания как важнейшего фактора развития человеческого капитала.

Для формирования фундамента Третьего Ренессанса в нашей стране нам необходимы современные знания и воспитание. Повторю: знания и воспитание. Нам нужны высококвалифицированные учителя и наставники, профессора и преподаватели, настоящая интеллигенция, способные взять на себя ответственность за наше нынешнее и завтрашнее развитие, судьбу молодежи.

Следует открыто признать, что все мы в неоплатном долгу перед этими трудолюбивыми и самоотверженными людьми. В этой связи, как бы сложно ни было, мы используем все силы и возможности для достойного стимулирования труда учителей и преподавателей. Будут приняты меры по доведению к 2025 году ежемесячной зарплаты учителей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте.

В этом направлении мы в первую очередь улучшим подготовку детей к школе путем гармонизации систем дошкольного и школьного образования. Во всех регионах страны будут возведены десятки новых дошкольных образовательных учреждений. К примеру, ежегодно детские сады будут обеспечиваться 2 миллионами экземпляров современной учебной литературы.

Важное значение также имеет повышение профессиональной подготовки и мастерства работников детских садов. В этих целях будет повышена квалификация более 160 тысяч педагогических кадров.

С учетом растущего числа детей предстоит разработать Национальную программу образования, направленную на строительство новых и укрепление материально-технической базы имеющихся школ, обеспечение непрерывной связи между всеми звеньями системы образования.

Первоочередной задачей для нас станет доведение уровня охвата дошкольным образованием с 62 процентов до как минимум 80 процентов, высшим образованием – до 50 процентов, повышение качества и содержания учебно-воспитательного процесса в школах.

Наряду с созданием новых высших образовательных учреждений мы ускоренно продолжим начатую работу по обеспечению студентов местами для проживания во время учебы.

Главной задачей Стратегии развития будет обеспечение здоровья населения. В течение следующих пяти лет намечено в 2 раза увеличить ассигнования в эту сферу, в том числе довести заработную плату врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте.

Наша цель – превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному улучшению здоровья населения.

Особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичным звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей. В частности, будут приняты меры по раннему выявлению заболеваний, наиболее распространенных среди населения и являющихся основной причиной преждевременной смерти, проведению целевых скрининговых мероприятий, бесплатному обеспечению специальными профилактическими препаратами и широкой пропаганде здорового образа жизни.

При этом принципиальной задачей станет за счет внедрения информационных технологий предотвращение коррупции в сфере, самое важное, повышение доступности медицинских услуг населению.

Расширится охват специализированной медицинской помощью в областях, районах и городах. Планируется внедрение системы государственного медицинского страхования, средства будут выделяться с привязкой к конкретному больному.

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни останутся для нас важными направлениями. Говоря об утверждении здорового образа жизни, мы имеем в виду создание системы широкого привлечения населения к спорту, которая будет служить прежде всего укреплению здоровья людей.

С этой целью особое внимание будет уделено развитию массового спорта во всех городах и районах, в частности, строительству соответствующей инфраструктуры – спортивных площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, экопарков, спортивных залов в образовательных учреждениях. Мы увеличим количество спортивных школ и построим новые спортивные объекты для развития олимпийского и паралимпийского движения. В этом направлении будут реализованы комплексные программы по развитию и популяризации каждого вида спорта, включенного в программу Олимпийских игр.

Дорогие друзья!

Оказание заботы и внимания, почитание представителей старшего поколения – неотьемлемая часть духовных ценностей нашего народа. Сохранять эти добрые традиции, воспитывать детей в их духе – наш священный долг.

Не секрет, что в нынешнюю эпоху глобализации, сложных условиях пандемии и экономического кризиса пожилые люди в некоторых регионах мира остаются наедине со своими проблемами. С учетом этого нам следует усилить начатую работу по созданию достойных условий для представителей старшего поколения, укреплению их здоровья, наполнению их жизни еще более глубоким смыслом и содержанием. Наши уважаемые ветераны должны постоянно чувствовать, что занимают почетное место в своих семьях, востребованы обществом.

В связи с этим важно расширить практику проведения духовно-просветительских мероприятий, таких как "Встреча трех поколений" и "Неделя пожилых людей", которые поднимают их дух и настроение, а также разработать и реализовать в каждом районе отдельные программы по поддержке ветеранов.

Дальнейшему утверждению в нашем обществе атмосферы доброты, милосердия и душевной щедрости будет способствовать обеспечение прав и законных интересов лиц с инвалидностью, мы уделим этому особое внимание. Самое главное, данная система должна работать так, чтобы люди этой категории ощущали себя полноправными членами общества.

Исходя из мирового опыта в целях гарантированного обеспечения лиц с инвалидностью рабочими местами и источниками дохода в действующее законодательство будут внесены соответствующие изменения по установлению для них конкретной квоты.

Как известно, в нашей стране уделяется серьезное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в заботе, их обучению и воспитанию, профессиональной подготовке и обеспечению жильем, чтобы они могли занять достойное место в обществе.

Наш общий долг – организовать воспитание детей, проживающих в домах "Мехрибонлик" и специальных школах-интернатах, в обстановке, приближенной к семейной, образованными, имеющими профессию личностями, с этой целью последовательно продолжить начатую работу на основе "тетрадей милосердия".

Хочу привести один пример, свидетельствующий о результативности нашей работы в данном направлении. За последние три месяца десятки детей, воспитывавшихся в таких учреждениях, были усыновлены и удочерены благородными и великодушными людьми. Примечательно, что за счет этого три дома "Мехрибонлик" и один "Детский городок" прекратили свою деятельность.

От имени нашего народа и от себя лично выражаю огромную признательность добрым и любящим детей соотечественникам, демонстрирующим присущие нашему менталитету высокие человеческие качества, а также предпринимателям, представителям интеллигенции и сотрудникам Национальной гвардии, взявшим детские дома под свою опеку и заботящимся об их воспитанниках.

Наши дорогие женщины, светом любви и теплоты озаряющие жизнь, вносящие достойный вклад в воспитание детей гармонично развитыми личностями, сегодня становятся активными участницами всех проводимых в стране реформ. Постоянное внимание и забота о наших уважаемых матерях и милых сестрах остаются неотъемлемой частью государственной политики. В целях обеспечения занятости женщин, дальнейшего повышения их роли и статуса в государственном и общественном управлении, расширения условий для реализации их потенциала, выведения на новый уровень работы в сфере гендерного равенства, охраны семьи, материнства и детства будет принята соответствующая Национальная программа.

Формирование здорового и всесторонне развитого молодого поколения, особенно девушек, реализация их способностей и таланта, воспитание в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей останутся в центре нашего внимания.

Будут приняты дополнительные меры по поддержке и социальной защите соотечественников, получающих образование или работающих за рубежом, а также членов их семей на Родине. В частности, через общественный фонд "Ватандошлар" будут укреплены связи наших граждан, проживающих за рубежом, с их семьями. Продолжится системная работа по сплочению наших граждан за рубежом на основе родного языка, национальной культуры и обычаев, а также эффективному использованию их знаний и потенциала в целях развития родной страны.

В-пятых, наряду с социальными, экономическими и политическими преобразованиями в Стратегии развития Нового Узбекистана чрезвычайно важное значение придается реформам в духовно-просветительской сфере.

Мы хорошо понимаем: если экономика – это организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность является его сердцем и душой. В построении будущего мы опираемся на два этих важных фактора, то есть на сильную экономику, базирующуюся на рыночных принципах, и сильную духовность, основу которой составляют богатое историческое наследие нашего народа, национальные и общечеловеческие ценности.

В этих целях будет реализована концепция "Новый Узбекистан – просвещенное общество".

Задачи, связанные с дальнейшим развитием национальных ценностей, повышением роли и значения узбекского языка как государственного, а также развитием культуры и искусства, всегда для нас актуальны.

Особое внимание будет уделяться пропаганде гуманистической сути нашей священной религии – ислама, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию у нее твердой жизненной позиции и здоровых убеждений на основе принципа "Просвещение против невежества".

Вам хорошо известно, что Узбекистан – это страна больших возможностей и огромных богатств. Думаю, все вы согласитесь с тем, что самым большим нашим богатством являются мир и стабильность, дружба и согласие между представителями разных наций, народностей и конфессий.

Отрадно, что сегодня в нашей стране единой и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей и своим самоотверженным трудом вносят достойный вклад в процветание родного Узбекистана.

Мы по праву гордимся таким достоянием и все силы и возможности государства и общества направим на дальнейшее укрепление атмосферы дружбы и согласия в стране.

Как Президент Республики Узбекистан хочу особо подчеркнуть: мы в нашей государственной политике и впредь будем уделять приоритетное внимание укреплению и развитию национального самосознания проживающих в республике представителей разных наций и народностей, их языка и культуры, религии, обычаев и традиций.

В-шестых, сегодня человечество сталкивается с глобальными проблемами, и их решение имеет чрезвычайную актуальность.

Мы живем в сложное время усиливающейся глобализации и стремительных перемен. Сегодня такие угрозы и вызовы человечеству, как изменение климата, экологические проблемы, радикализм, экстремизм и терроризм, торговля людьми, наркотрафик, являются актуальными и для нашей страны.

Необходимо консолидировать все силы и возможности для решения таких проблем. Это, в свою очередь, требует выработки соответствующих решений на национальном и региональном уровнях.

В стране усиливается негативное воздействие экологических угроз, что еще раз подтвердила наблюдавшаяся вчера пыльная буря.

Все более острый характер приобретает ситуация, связанная с высыханием Аральского моря. В этом направлении нам необходимо осуществить системные и комплексные меры по внедрению в жизнь резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Также важно активизировать нашу деятельность по разработке Всемирной экологической хартии, направленной на формирование новой экологической политики ООН.

Вместе с международными партнерами мы реализуем необходимые меры для последовательного выполнения решений и документов, принятых на прошедшей в августе этого года в Узбекистане конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

В-седьмых, нашей приоритетной задачей остается дальнейшее приумножение мощи Вооруженных Сил республики, служащих надежным гарантом обеспечения в стране мира и безопасности.

В складывающейся сегодня в мире и регионе сложной и тревожной ситуации усиление боевой готовности, физической и моральной подготовки являющихся гордостью нашего народа отважных военнослужащих, посвятивших свою жизнь почетному делу защиты Родины, – наша актуальная задача.

Мы примем все необходимые меры по поддержке военнослужащих и ветеранов, членов их семей, улучшению материального обеспечения и жилищных условий, созданию возможностей для того, чтобы их дети получали современные знания и профессии.

Мы и далее будем развивать нашу прагматичную и взвешенную внешнюю политику и экономическую дипломатию.

Нашей основной задачей остается дальнейшее укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства прежде всего со странами Центральной Азии.

Мы будем оказывать посильную помощь Афганистану, являющемуся нашим соседом и неотъемлемой частью региона, в восстановлении мира и стабильности, недопущении экономического и гуманитарного кризиса в этой стране. Заинтересованы в реализации совместно с Афганистаном крупных транспортно-коммуникационных проектов.

Уделим особое внимание расширению взаимовыгодных и многоплановых отношений с Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, Турцией, Индией, Пакистаном, Германией, Францией, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и нашими партнерами во всех регионах мира.

Новым практическим содержанием мы наполним отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами, Межпарламентским союзом, международными финансовыми институтами и региональными организациями, в том числе Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Тюркским советом, Организацией экономического сотрудничества.

Мы должны быть открыты миру, а мир должен быть открыт для нас. Таково требование времени, современного развития. Мы превратим этот решающий принцип в правило нашей жизни.

Уважаемые соотечественники!

За прошедшие пять лет, ставшие периодом нелегких испытаний, мы накопили большой опыт. Как бы ни было трудно, мы научились жить и работать, ставя перед собой высокую планку. Естественно, у народа, имеющего великие цели, должна быть широкая поступь и весомые достижения.

Исходя из опыта, обретенного нами на пути национального развития, в Стратегии развития Нового Узбекистана мы поставили перед собой еще более серьезные задачи по каждой сфере и отрасли, каждому региону, району и махалле.

Все мы видим – время сегодня очень быстро, стремительно меняется. Поэтому мы ни в коем случае не должны снижать темпы наших реформ, а наоборот, идти только вперед, рационально использовать каждый час, каждый день. Как сказал великий мыслитель Бахоуддин Накшбанд, "Тот, кто теряет время – теряет саму жизнь".

Мы никогда не должны забывать эту истину.

В эти волнующие минуты хочу особо подчеркнуть: как Президент я считаю смыслом своей жизни преданно служить нашему народу, полностью посвятив себя обеспечению мира и благополучия родной страны, ее развитию. Для меня нет иной, более высокой цели и большего счастья.

Дорогие соотечественники, ваша искренняя поддержка, благословение старшего поколения, доверие, оказанное молодежью, придают мне новые силы и энергию.

Вместе с вами, вместе с нашим народом мы, несомненно, достигнем высоких рубежей.

В завершение своего выступления хочу выразить самые искренние пожелания:

Пусть всегда процветает наша дорогая Родина!

Пусть счастлив будет наш народ!

Желаю всем вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов!

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших благих начинаниях!

Благодарю за внимание."

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