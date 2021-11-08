Глава Узбекистана продолжает получать поздравления

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравления по случаю его победы на выборах на пост главы государства.

Так, поздравления прислали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк Вальтер-Штайнмайер, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент Республики Армения Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Король Нидерландов Виллем-Александр, Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен, Президент Республики Болгария Румен Радев, Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, Президент Латвийской Республики Эгилтс Левитс, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бин Адул-Азиз Аль Сауд, Наследный принц Саудовской Аравии, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси, Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, заместитель эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Аль Тани, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль Тани, эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр Государства Кувейт Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, Наследный принц Государства Кувейт Мишал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

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