advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
14.11.2021 / 21:04 msk / 23:04 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана продолжает получать поздравления
08.11.2021 12:21

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравления по случаю его победы на выборах на пост главы государства.

Так, поздравления прислали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк Вальтер-Штайнмайер, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент Республики Армения Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Король Нидерландов Виллем-Александр, Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен, Президент Республики Болгария Румен Радев, Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, Президент Латвийской Республики Эгилтс Левитс, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бин Адул-Азиз Аль Сауд, Наследный принц Саудовской Аравии, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси, Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, заместитель эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Аль Тани, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль Тани, эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр Государства Кувейт Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, Наследный принц Государства Кувейт Мишал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 13 по 19 сентября
19.09.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 1 по 7 марта
05.03.2021
Совместное заявление по итогам 13-го Форума сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия"
Обзор прессы с 23 по 29 ноября
27.11.2020
Совместное заявление Узбекистана и Соединенных Штатов об успешном завершении ежегодных двусторонних консультаций 2020 года и начале Диалога стратегического партнерства
Обзор прессы с 16 по 22 ноября
22.11.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ