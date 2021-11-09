Ташкент посетил глава МИД Австрии

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с рабочим визитом делегация Австрии во главе с федеральным министром европейских и иностранных дел Михаэлем Линхартом.

8 ноября делегация провела встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, а также приняла участие в узбекско-австрийском бизнес-форуме.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК и энергетики, ИТ-технологий, сельского хозяйства, производства строительных материалов, банков и финансов, была рассмотрена афганская проблематика.

По итогам визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрийской Республики на 2022-2023 годы.

УЗИНФОРМ