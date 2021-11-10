Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 188619 заболевших

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 188 тысяч 619 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1346 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 9 тысяч 412, смертность за тот же период - 70 человек.

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