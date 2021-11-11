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Глава Узбекистана поздравил работников профсоюзов
11.11.2021 12:21

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам и активистам профсоюзов страны с поздравлениями по случаю Дня профессиональных союзов Узбекистана.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники и активисты профессиональных союзов!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице миллионы членов профсоюзов с Днем профессиональных союзов Узбекистана, впервые отмечаемым в нашей стране, выражаю всем вам свое уважение и самые добрые пожелания.

Сегодня в системе профсоюзов нашей страны эффективно действует более 33 тысяч первичных организаций, самоотверженно трудятся свыше 6 500 работников и около 300 тысяч активистов.

В настоящее время профессиональные союзы объединяют в своих рядах более 5,5 миллиона членов, непосредственно содействуя обеспечению их трудовых прав и интересов. В целях эффективного решения этих приоритетных задач за последние 5 лет в сфере были реализованы масштабные меры, на новый уровень поднята деятельность по социально-экономической поддержке членов трудовых коллективов.

На предприятиях и в организациях средний объем средств, направляемых в течение года на социальную поддержку одного работника, увеличился в 5 раз.

За прошедший период в системе Федерации профсоюзов было построено 14 оздоровительных учреждений и 5 реконструировано. Таким образом, еще 34 тысячи наших соотечественников получили возможность ежегодно укреплять здесь свое здоровье.

О расширении масштабов этой работы свидетельствует также создание возможностей для оздоровления в санаториях около 593 тысяч работников и членов их семей, более 8 700 ветеранов войны и трудового фронта, организация отдыха в детских лагерях свыше 1,5 миллиона детей.

Кроме того, для более 788 тысяч работников и членов их семей, около 14 тысяч пожилых людей и членов 15 тысяч нуждающихся семей были организованы поездки по достопримечательным местам нашей республики.

В целях обеспечения охраны труда профсоюзы изучили деятельность около 16 тысяч предприятий и организаций, устранено свыше 61 тысячи выявленных недостатков.

Благодаря усилиям профсоюзов восстановлены нарушенные трудовые права около 14 тысяч работников, в их пользу взыскано более 13,6 миллиарда сумов.

В последние годы в сфере укрепляются международные связи. Федерация профсоюзов Узбекистана стала членом Всеобщей конфедерации профсоюзов, заключены соглашения с аналогичными организациями государств Центральной Азии, на новый уровень выведено сотрудничество с Международной организацией труда.

В последние годы профсоюзы страны принимают еще более активное участие в социальной поддержке населения, обеспечении прав и интересов человека. В частности, в ходе работы на основе «женской тетради» за прошедший период совместно с ответственными министерствами и ведомствами, хокимиятами были изучены условия жизни и труда более 6,5 миллиона женщин. С благодарностью следует отметить, что профсоюзы, приняв активное участие в положительном решении проблем около 900 тысяч из них, выступили прочной опорой нашего государства.

Особого внимания заслуживает то, что были найдены решения почти по 100 тысячам обращений женщин, поступивших на "телефон доверия" – 1211, созданный при Федерации профсоюзов Узбекистана.

Уважаемые друзья!

Как известно, мы поставили перед собой великую цель и стратегическую задачу – построение Нового Узбекистана. В этом плане профсоюзы наряду с государственными и общественными организациями, несомненно, играют важную роль в превращении идеи «Человек – высшая ценность» в общенациональное движение, а нашей Родины – в страну широких возможностей и больших практических дел.

Мы и впредь будем поддерживать ваши инициативы по дальнейшему расширению социального партнерства в сфере обеспечения занятости и социальной защиты населения, осуществлению действенного общественного контроля.

Вместе с тем само время требует дальнейшего усиления системы обеспечения профессиональных, трудовых и социально-экономических прав работников предприятий и организаций.

Считаю, что все работодатели и руководители в нашей стране должны следовать общепризнанному в мире правилу: на каждом предприятии, в учреждении обязательно должна действовать профсоюзная организация, и руководители обязаны тесно сотрудничать с ней. Только тогда мы сможем предотвратить нарушения трудового законодательства и утвердить в нашей жизни социальную справедливость.

Дорогие соотечественники!

Сегодня, когда наша страна вступает в решающий этап своего развития, и обеспечение достоинства человека, его прав и интересов во всех сферах мы определили своей главной целью, сама жизнь ставят перед профсоюзами, как и всем нашим народом, большие задачи.

Уверен, что профессиональные союзы страны, имеющие богатый опыт и славные традиции, эффективно выполнят эти задачи и внесут достойный вклад в формирование новых трудовых отношений в Новом Узбекистане, процветание нашей Родины.

На этом пути мы и впредь будем задействовать все возможности для всесторонней поддержки профсоюзов, чтобы они смогли стать самым активным институтом гражданского общества.

Еще раз искреннее поздравляю вас с праздником – Днем профессиональных союзов Узбекистана, желаю всем вам здоровья и успехов в вашей ответственной и благородной деятельности.

Пусть всегда в ваших домах будут мир, счастье и благополучие!".

УЗИНФОРМ

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