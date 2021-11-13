Глава Узбекистана принял участие в 8-м саммите Тюркского совета

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Турцию, предпринятый с целью участия в прошедшем в Стамбуле 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

На полях саммита глава Узбекистана провел встречи с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Повестка дня встречи глав государств Тюркского совета включала обсуждение вопросов углубления многостороннего взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, "зеленой экономики", цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена.

В ходе саммита Президент Узбекистана выступил с инициативой создать постоянно действующую Платформу экспертов и IT-специалистов для обмена опытом и трансфера инноваций по созданию умных городов, а также предложил создать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций структуру по охране окружающей среды тюркских стран. Кроме того, он предложил объявить 2022 год в Тюркском мире "Годом поддержки молодежных инициатив".

По итогам встречи на высшем уровне было принято решение о переходе председательства в организации к Турецкой Республике и проведении в следующем году в Узбекистане первого саммита Организации тюркских государств.

Также главы государств приняли Итоговую декларацию саммита, документы "Видение Тюркского мира – 2040" и другие, направленные на повышение эффективности многостороннего сотрудничества.

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