



Президент Узбекистана выступил на саммите Тюркского совета



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на встрече глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Турции. В его выступлении говорилось: "Ваше Превосходительство, уважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган!



Уважаемые главы государств и правительств!



Рад встрече с вами на прекрасной турецкой земле, расположенной на перекрестке мировых цивилизаций, острове Демократии и свободы, имеющем древнюю историю.



Прежде всего хотел бы выразить благодарность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за плодотворное председательство в нашей организации.



Поздравляю азербайджанский народ в связи со знаменательной датой – Днем победы, когда была восстановлена территориальная целостность страны и историческая справедливость.



Также сердечно поздравляю Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, с награждением "Высшим орденом тюркского мира".



Выражаю особую благодарность моему брату, Президенту Турецкой Республики, Его Превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию нашей встречи на высоком уровне и искренне поздравляю с принятием председательства.



Мне доставляет большое удовольствие видеть на сегодняшнем мероприятии нашего дорогого друга, Президента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.



Полностью поддерживаю историческое решение о предоставлении Туркменистану статуса государства-наблюдателя в нашей организации.



Приветствуем принимающего участие в саммите со своим видеообращением одного из основателей нашей организации, почетного председателя, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева.



Уважаемые главы делегаций!



В рамках Совета, созданного на основе общности языков и ценностей наших народов, динамично развивается сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.



Несмотря на трудности периода пандемии мы продолжаем расширять наше партнерство, оказывая друг другу помощь, и стремимся постоянно развивать наши связи.



Убежден, что принимаемое сегодня решение о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств обеспечит прочную основу для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Этот важный шаг, я уверен, поднимет на качественно новый уровень деятельность организации, существенно повысит её роль и авторитет на международной арене.



Подписываемый сегодня концептуальный документ "Видение Тюркского мира – 2040" также будет служить этой благородной цели.



Уважаемые участники саммита!



Стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, связанные с пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед нами все новые неотложные задачи. Это требует более полного задействования огромного потенциала сотрудничества наших стран.



В связи с этим хотел бы выдвинуть следующие предложения.



Во-первых, нам необходимо создать благоприятные и привлекательные условия для расширения торговых отношений в рамках организации.



Хочу особо отметить двукратное увеличение общего товарооборота Узбекистана с братскими странами за последние годы. Вместе с тем не ошибусь, если скажу, что эти показатели не соответствуют имеющемуся потенциалу.



Анализ показывает, что только в 2020 году общий объем импорта наших стран составил 420 миллиардов долларов, в то время как объемы взаимного импорта между государствами-членами – 21 миллиард долларов. Поэтому самой актуальной задачей является замещение на наших рынках продукции из третьих стран на товары, которые можно производить в государствах – членах организации.



Для всестороннего изучения имеющихся возможностей в данной области предлагаем создать Центр по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств. Деятельность этого Центра должна быть направлена на подготовку конкретных предложений и Плана совместных действий по вопросам устранения торговых барьеров, широкого внедрения электронной торговли, увеличения объемов экспорта и импорта.



Во-вторых, в целях дальнейшего развития нашего торгово-экономического сотрудничества мы должны уделять особое внимание вопросам транспорта и транзита.



Из истории известно, что регионы, населенные тюркскими народами, на протяжении тысячелетий служили транспортным и торговым мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.



Сегодняшняя ситуация требует от нас дальнейшего развития существующих и создания новых трансконтинентальных транспортных коридоров из Китая в Европу, проходящих через территорию наших стран.



В целях налаживания системного сотрудничества в этой области предлагаем разработать Программу Организации тюркских государств по взаимосвязанности в транспортной сфере.



Эта Программа позволит найти эффективные решения по вопросам развития межрегиональных мультимодальных коридоров, упрощения процедур пересечения границ, цифровизации таможенных, санитарных и других видов контроля, поиска эффективных решений для оптимизации транспортных и транзитных тарифов.



В-третьих, требованием времени является усиление производственной кооперации.



Представляется целесообразным создать Центры инжиниринга и технологий на базе существующих специализированных организаций наших стран. Их деятельность будет направлена на формирование цепочек добавленной стоимости и разработку совместных проектов на основе принципов конкурентоспособности. Такие проекты могут финансироваться за счет средств совместного Инвестиционного фонда, который было предложено создать.



В целях практической реализации данной инициативы и открытия новых возможностей в этой сфере мы намерены провести в Узбекистане в следующем году Неделю промышленности тюркских государств.



В-четвертых, важное значение имеет тема нашего саммита – "Зеленые" технологии и "умные" города в век цифровизации".



В каждой из наших стран есть опыт внедрения процессов цифровизации в разных областях. Учитывая накопленный опыт, в первую очередь в Турции, важно создать постоянную платформу для экспертов и IT-специалистов для обмена опытом и трансфера инноваций по созданию "умных" городов.



В качестве первого шага в данном направлении предлагаем провести в 2022 году конференцию экспертов.



В-пятых, сегодня в мире все более острыми становятся проблемы экологии и изменения климата, необходимость достижения углеродной нейтральности и перехода на "зелёную" экономику.



Высыхание Аральского моря оказывает серьезное влияние не только на наш регион, но и на многие страны за его пределами.



В целях смягчения негативных последствий таких экологических катастроф и предотвращения их распространения мы выступаем с инициативой создать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций структуру по охране окружающей среды тюркских стран.



Ее штаб-квартиру было бы целесообразно разместить в одном из регионов Приаралья, наиболее пострадавших от этой экологической катастрофы.



В-шестых, плодотворные встречи министров культуры и туризма государств – членов организации, прошедшие в древних городах Хиве и Коканде, наглядно продемонстрировали, насколько богато историческое и культурное наследие наших народов, а также то, что мы обладаем большим потенциалом в области туризма.



Считаем нужным совместно разработать "дорожную карту", которая включит в себя реализацию туристических проектов "Туризм тюркского мира" и "Паломничество по священным местам", проведение выставок изделий ремесленников и этно-спортивных конкурсов, сохранение и восстановление объектов культурного наследия и другие направления.



В-седьмых, хочу еще раз поблагодарить всех вас за принятие в ходе сегодняшнего саммита решения об учреждении Международной премии имени Мира Алишера Навои – великого мыслителя и государственного деятеля, внесшего значительный вклад в укрепление единства тюркского мира.



Все мы знаем, что вклад великих представителей тюркского мира в развитие общечеловеческой цивилизации и культуры огромен. Особо примечательным в этой связи является создание галереи выдающихся учёных тюркского мира в недавно реконструированном великолепном Культурном центре Ататюрка в Стамбуле.



Это бесценное наследие бережно хранится в фондах государств – членов нашей организации. В частности, в Узбекистане имеется фонд, который включает в себя около 200 тысяч уникальных рукописей, относящихся к нашей общей истории и культуре.



В целях совместного изучения этих редких произведений, их перевода и формирования единой электронной базы, а также внедрения в данную сферу цифровых технологий предлагаем создать Исследовательский центр по изучению исторического, научного и культурного наследия тюркоязычных стран.



Думаю, что данный Центр будет способствовать выполнению важной миссии – донести это бесценное наследие до следующих поколений и народов всего мира.



В-восьмых, молодёжь, которая является нашим будущим, составляет значительную часть населения стран, входящих в организацию.



Сегодня возрастает роль молодого поколения в жизни и судьбах наших народов, развитии отношений наших стран. Одна из главных задач, стоящих перед нами, – всесторонне поддерживать молодежь, поощрять ее творческие инициативы и проекты, защищать от идей, чуждых нашим национальным ценностям.



В целях объединения наших усилий в этом направлении предлагаю объявить 2022 год в тюркском мире Годом поддержки молодежных инициатив.



В его рамках предлагается разработать и реализовать совместную программу конкретных мероприятий и включить данный вопрос в повестку нашего следующего саммита в качестве основной темы.



Уважаемые участники встречи!



Нынешняя сложная ситуация в Афганистане находится в центре нашего общего внимания. Крайне важно не допустить возникновения гуманитарного кризиса в этой стране, её международной изоляции и превращения в пристанище террористов.



Наши подходы в диалоге с новым правительством Афганистана должны быть общими и едиными.



Дорогие друзья!



Республика Узбекистан поддерживает принятие Совместной декларации, решения об учреждении статуса наблюдателей и партнеров нашей организации, других важных документов, включенных в повестку дня саммита.



Мы также полностью поддерживаем продление срока полномочий Генерального секретаря организации Багдада Амреева.



Уверен, что сегодняшняя встреча и реализация достигнутых договоренностей послужат благополучию и процветанию наших братских народов.



С удовольствием приглашаю вас, дорогие коллеги, посетить Узбекистан в следующем году для участия в первом саммите Организации тюркских государств, получившей сегодня новое название.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи