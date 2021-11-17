Погода в Узбекистане на 18 ноября

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

17-18 ноября на всю территорию республики через Поволжье осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).

17 ноября по республике снег, по предгорным и горным районам местами сильный. По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям к вечеру возможны небольшие осадки (дождь с переходом в снег). По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям без осадков.

17 ноября по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.



По республике ожидается резкое понижение температуры. 17-18 ноября по всей территории Узбекистана температура понизится ночью до 5-8° мороза, днем до 0-3° тепла, по северу ночью до 12-15° мороза, днем до 0-3° мороза.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° тепла. На дорогах местами гололедица. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. На дорогах местами гололедица. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла; по пустынной зоне ночью до 12-15° мороза, днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах местами гололедица. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах местами гололедица. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. На дорогах местами гололедица. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.



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