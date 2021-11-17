Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Евросоюза

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 16 ноября в Брюсселе в рамках визита в Бельгию делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым было проведено очередное, 16-е заседание Совета сотрудничества "Республика Узбекистан - Европейский Союз".

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и стран ЕС в сферах экономики и торговли, финансов, инвестиций, возобновляемой энергетики,туризма, науки, образования и культуры.



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