Делегация МИД Узбекистана вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым завершила визит в Бельгию, который был предпринят с целью участия в 16-м заседании Совета сотрудничества "Республика Узбекистан - Европейский Союз" и проведения ряда двусторонних встреч с высокими официальными лицами ЕС.

В частности, Абдулазиз Камилов провел встречи с главным советником по внешней политике Президента Европейского совета Саймоном Мордю, Комиссаром Европейского Союза по международному партнерству Юттой Урпилайнен, Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, а также министром иностранных дел Португальской Республики Аугусто Сантушом Силвой.

Главными темами повестки дня проведенных встреч стали вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах политики, экономики и торговли, текстильной индустрии, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, по линии парламента, ситуация в Афганистане.

Кроме того, в рамках визита входящий в состав делегации Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу со Спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, а также принял участие в брифингах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и здании Европейского парламента по ситуации в Афганистане.

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