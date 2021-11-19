В Москве проведена встреча глав МИД Узбекистана и РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября пребывающий в Москве в рамках подготовки к предстоящему визиту в Россию Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели повестку дня предстоящей встречи в верхах и актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, а также подписали ряд двусторонних документов в сфере информационной и биологической безопасности, а также Программу сотрудничества между ведомствами внешней политики двух стран на 2022-2023 годы.

УЗИНФОРМ