Глава Узбекистана посетил Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Российскую Федерацию с первым после переизбрания на должность главы страны государственным визитом.

Поездка была предпринята с целью проведения переговоров на высшем уровне с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы двух государств рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, промышленности, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, региональной безопасности и других.

По итогам переговоров Президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Всего в рамках визита было подписано 18 двусторонних документов.

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