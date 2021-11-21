



Обсуждены итоги визита главы Узбекистана в РФ



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Российскую Федерацию с первым после переизбрания на высший государственный пост визитом. Итоги состоявшихся в Москве переговоров на высшем уровне с Президентом России Владимиром Путиным были обсуждены 20 ноября в ходе телефонного разговора между главами ведомств внешней политики двух стран Абдулазизом Камиловым и Сергеем Лавровым, которые рассмотрели практические аспекты реализации достигнутых договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи