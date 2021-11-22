Глава Узбекистана посетил Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов предпринял рабочую поездку в Таджикистан с целью участия в прошедшей в Душанбе 17-й министерской встрече в формате "Европейский Союз – Центральная Азия".

В ходе мероприятия главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, экологии, инноваций и технологий, транспорта и связи и других.



По результатам встречи было принято Совместное коммюнике.

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