



Глава РУз посетил новое текстильное предприятие



ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23 ноября, Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Реал Текс Ташкент" в Шайхантахурском районе, сообщает пресс-служба главы государства.



Предприятие проектной стоимостью 50 миллионов долларов было введено в строй в мае текущего года. Установлено современное оборудование, налажены производство пряжи, тканей и готового текстиля, крашение и нанесение узоров. За прошедший короткий период произведено продукции на 390 миллиардов сумов и экспортировано товаров на 19 миллионов долларов.



Предприятие способно выпускать за год 22 тысячи тонн пряжи и около 6 миллионов погонных метров ткани. Здесь трудятся 1800 человек.



Глава государства осмотрел продукцию предприятия. Дал ответственным лицам указания по освоению следующих этапов переработки, расширению ассортимента и географии экспорта продукции.



Здесь же состоялось совещание с участием хокимов, руководителей секторов, председателей махаллей города Ташкента и районов столицы. На совещании особое внимание было уделено организации в махаллях деятельности помощников хокимов районов и помощников хокима города Ташкента - лидеров молодежи.



- Такого опыта нигде в мире нет. Для этой задачи прежде всего необходимо быть самоотверженным, любить народ. Те, кто будет работать на этих двух должностях, станут фундаментом реформ в махалле. Они будут осуществлять государственную политику по развитию предпринимательства, сокращению безработицы и поддержке молодежи. Это большая ответственность и высокая честь, - сказал Президент.



Новоназначенные помощники хокима и лидеры молодежи Шайхантахурского района рассказали о проблемах в махаллях и высказали свои мнения касательно их решения. Глава нашего государства поддержал их предложения и дал соответствующие указания ответственным лицам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи