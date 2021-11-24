



Абдулазиз Камилов принял Посла Норвегии



ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия (с резиденцией в г.Осло) в Узбекистане Джона Микала Квистада, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Принимая верительные грамоты, Министр поздравил Посла с назначением на высокий ответственный пост и пожелал ему успешной работы.



В ходе беседы обсуждены текущее состояние и приоритеты дальнейшего развития узбекско-норвежских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействие сторон в рамках международных организаций.



Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций.



Состоялся также обмен мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера, в том числе по ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи