



Погода в Узбекистане на 26 ноября



ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.

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