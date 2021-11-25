Погода в Узбекистане на 26 ноября

Погода в Узбекистане на 26 ноября25.11.2021 11:33
ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.
УЗИНФОРМ