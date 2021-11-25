Глава Узбекистана провел встречу с руководителем УПН ООН

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Вали.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества страны и организации в сфере борьбы с распространением наркотиков и содействия урегулированию ситуации в Афганистане.

В рамках пребывания в Ташкенте Гада Вали примет участие в церемониях подписания новой региональной Программы сотрудничества для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы и запуска Региональной молодежной сети против наркотиков в городе Самарканде, а также посетит Бухару, где пройдет Международная конференция по борьбе с торговлей людьми.

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