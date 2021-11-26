



Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Туркменистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 28 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Ашхабад для участия в работе пятнадцатого саммита Организации экономического сотрудничества.



В соответствии с повесткой дня мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего партнерства в рамках Организации, прежде всего развития торговых отношений, повышения транзитного потенциала региона, продвижения «зеленой экономики» и внедрения инноваций. Предусматривается принятие итогового документа саммита.



В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.



Организация экономического сотрудничества (ОЭС) является региональной многосторонней структурой, созданной в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона.



В настоящее время ее членами являются 10 государств – Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Наша страна присоединилась к ОЭС в 1992 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи