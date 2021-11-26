



Глава Узбекистана провел встречу с представителями ЕС



ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Европейского союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана и стран ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обспечения безопасности, инвестиций и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи