В Узбекистан прибыли новые послы Хорватии и Эстонии

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Хорватия и Эстонской Республики (с резиденцией в Нур-Султане, Казахстан) Рефика Шабановича и Тоомаса Тирса, прибывших в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-эстонского и узбекско-хорватского взаимодействия по приоритетным направлениям.

С декабря 2019 года по октябрь текущего года послом Эстонии в Узбекистане (с резиденцией в Риге, Латвия) являлся Арти Хилпус.

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