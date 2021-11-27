



Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Казахстана



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.



В начале беседы лидер нашего государства тепло поздравил Елбасы с наступающим Днем Первого Президента Республики Казахстан, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также дальнейшего прогресса и процветания братскому казахстанскому народу.



Подчеркнуты историческая роль и огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие современного Казахстана, повышение авторитета страны на международной арене.



С удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.



С начала года на 40 процентов выросли объемы взаимного товарооборота, расширяются масштабы промышленной кооперации ведущих компаний и предприятий двух стран. Сегодня в городе Туркестане проходят мероприятия очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов с участием глав правительств Узбекистана и Казахстана.



Кроме того, продолжается активная реализация важных программ культурно-гуманитарного обмена.



В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества, рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи