



Абдулазиз Камилов принял участие в заседании СМИД ОЭС



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября? Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета Министров иностранных дел Организации Экономического Сотрудничества, состоявшемся в Ашхабаде.



В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по подготовке к предстоящему саммиту Организации и проектам вносимых на рассмотрение глав государств документов.



Обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках ОЭС. Заслушаны и утверждены отчеты специализированных учреждений ОЭС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи