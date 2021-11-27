



В Термезе завершились совместные узбекско-казахские учения



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Недавно военнослужащие Узбекистана вернулись на Родину после участия в совместном казахско-узбекском учении «Калкон-2021», проведённом на полигоне «Матибулак», расположенном в Джамбульской области Республики Казахстан.



Двусторонние совместные учения, проводящиеся с целью обеспечения мира и стабильности в регионе, дальнейшего укрепления сотрудничества с соседним государством, продолжились на полигоне «Термез». Военная делегация Республики Казахстан, под руководством начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан Каниша Абубакирова, 17 ноября прибыла в древний город Термез.



В соответствии с планом учения военнослужащие двух стран в течении недели провели тщательную подготовку к основному этапу совместного учения «Хамкорлик–2021».



Гости не только воспользовались созданными возможностями Термезского полигона, но и участвовали в разнообразных культурных и развлекательных программах, в частности, для них была организована экскурсия по историческим местам города Термез.



Для наблюдения за активной фазой учений на полигон «Термез» прибыли министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов и министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Работа министров обороны двух стран началась с просмотра показательных выступлений военнослужащих Республики Узбекистан на учебных точках полигона «Термез».



Гости высоко оценили мастерство узбекских военнослужащих, которые умело выполняли специальные тактические упражнения, такие как комплексная полоса, состоящая из 45 препятствий, конный марафон и другие, организованные в 50 учебных точках полигона.



После показательных выступлений военнослужащих, началась активная фаза совместных учений «Хамкорлик-2021». Согласно замыслу учения объединённые силы двух стран вступили в бой с незаконными вооруженными формированиями, прорвавшимися через государственную границу с участием более пятидесяти боевых машин и около трехсот военнослужащих. Для уничтожения группировок условного противника широко применялись истребители, боевые вертолеты, бронетехника, артиллерия, мотострелковые подразделения, беспилотные летательные аппараты.



После успешного завершения совместных учений «Хамкорлик-2021» военнослужащие двух стран выстроились на плацу для участия в церемонии закрытия учений. Особо отличившимся в ходе учений военнослужащим Узбекистана и Казахстана были вручены памятные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи