



Лидеры Узбекистана и Туркменистана рассмотрели ход реализации договоренностей



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Ашхабад для участия в мероприятиях саммита Организации экономического сотрудничества.



В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Далее последовали переговоры лидеров наших стран.



В начале беседы Президент Узбекистана искренне поздравил руководителя Туркменистана и братский туркменский народ с наступающим национальным праздником - Днем нейтралитета.



Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства.



Особое внимание уделено продвижению совместных проектов торгово-экономического сотрудничества в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в октябре этого года.



Состоялся также обмен мнениями по международной повестке и взаимодействию в рамках многосторонних структур. Президент Узбекистана высоко оценил плодотворное председательство Туркменистана в ОЭС и пожелал успешного проведения Ашхабадского саммита.



Далее прошла торжественная церемония встречи. Главы государств обошли строй почетного караула. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи