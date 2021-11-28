В Ашхабаде проведена встреча глав МИД Узбекистана и Ирана

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября пребывающий с визитом в Ашхабаде в рамках 25-го заседания Совета Министров иностранных дел Организации Экономического Сотрудничества руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим коллегой из Ирана Хуссейном Амиром Абдуллахианом.

В ходе встречи главы МИД двух стран рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-иранского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики.

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