Глава Узбекистана завершил визит в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку в Туркменистан с целью участия в прошедшем в Ашхабаде 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в которую Узбекистан входит с 1992 года.

В ходе саммита главы государств и правительств Узбекистана, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, технологий и инноваций, транспорта и связи, логистики и транзита, туризма и других.

По итогам мероприятия был подписан Ашхабадский консенсус для действий, а председательство в Организации на 2022 год было передано Узбекистану.

На полях саммита глава Узбекистана провел встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви, Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, с которыми обсудил актуальные аспекты двустороннего взаимодействия по приоритетным направлениям.

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