Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем ООН

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент Специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалой Ни Аолайн.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав человека, оказания действенной помощи лицам, оказавшимся в сложных ситуациях в других государствах, в том числе возвращения и репатриации людей, особенно женщин и детей, из зон боевых действий на Ближнем Востоке.

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