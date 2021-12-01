Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 193208 заболевших

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 193 тысячи 208 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1402 человека.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 6 тысяч 415, смертность за тот же период - 73 человека.

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