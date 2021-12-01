



В Душанбе прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии и Южной Кореи



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшем в Душанбе (Таджикистан) 14-м Форуме сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия". Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития регионального взаимодействия. Основными направлениями повестки дня стали сотрудничество в области лесного хозяйства, "зеленой" энергетики, здравоохранения и цифровых технологий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи