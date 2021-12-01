В Душанбе прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии и Южной Кореи

В Душанбе прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии и Южной Кореи01.12.2021 09:47
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшем в Душанбе (Таджикистан) 14-м Форуме сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия".
Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития регионального взаимодействия. Основными направлениями повестки дня стали сотрудничество в области лесного хозяйства, "зеленой" энергетики, здравоохранения и цифровых технологий.
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