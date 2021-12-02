



Погода в Узбекистане на 3 декабря



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 12-17° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

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