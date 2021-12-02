Погода в Узбекистане на 3 декабря

Погода в Узбекистане на 3 декабря02.12.2021 11:33
ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ