



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней узбекско-российской встречи на высшем уровне в Москве, а также дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности. Кроме того, была рассмотрена обстановка в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи