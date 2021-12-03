



Погода в Узбекистане на 4 декабря



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи