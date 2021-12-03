Погода в Узбекистане на 4 декабря

Погода в Узбекистане на 4 декабря03.12.2021 11:33
ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ